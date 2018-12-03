История врачебной династии из Кыштыма попала в музей областной медицины

Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: Медицина

В челябинской областной больнице открылась экспозиция медицинских экспонатов. Более тысячи предметов рассказывают о врачебных династиях и развитии целых направлений в специализациях.

Из разных городов области для музея прислали устаревшие аппараты ИВЛ, рефрактометры, старинные книги и трофейные хирургические инструменты.

– Кыштым помог нам со сбором информации, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь областной клинической больницы Наталья Малухина. – Дело в том, что в вашем городе больница носит имя легендарного врача Александра Петровича Силаева. А его сын Михаил Александрович работает в нашей больнице. Он доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением лечения боли. Преемственность поколений является одним из направлений нашего музея.

Медицинские экспонаты доступны для студентов и преподавателей Южно-Уральского медицинского университета и медколледжей области, а также для учеников школ в рамках профориентации.

Они могут примерить костюм сестры милосердия начала XX века, испытать тяжесть «утюжков» дефибрилляторов различных модификаций, проверить состояние зрения с помощью набора офтальмолога столетней давности, полистать первую книгу приказов и посидеть за столом первого главного врача челябинской областной больницы.



