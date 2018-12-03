История врачебной династии из Кыштыма попала в музей областной медицины Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: Медицина 0 В челябинской областной больнице открылась экспозиция медицинских экспонатов. Более тысячи предметов рассказывают о врачебных династиях и развитии целых направлений в специализациях. Из разных городов области для музея прислали устаревшие аппараты ИВЛ, рефрактометры, старинные книги и трофейные хирургические инструменты. – Кыштым помог нам со сбором информации, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь областной клинической больницы Наталья Малухина. – Дело в том, что в вашем городе больница носит имя легендарного врача Александра Петровича Силаева. А его сын Михаил Александрович работает в нашей больнице. Он доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением лечения боли. Преемственность поколений является одним из направлений нашего музея. Медицинские экспонаты доступны для студентов и преподавателей Южно-Уральского медицинского университета и медколледжей области, а также для учеников школ в рамках профориентации. Они могут примерить костюм сестры милосердия начала XX века, испытать тяжесть «утюжков» дефибрилляторов различных модификаций, проверить состояние зрения с помощью набора офтальмолога столетней давности, полистать первую книгу приказов и посидеть за столом первого главного врача челябинской областной больницы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить