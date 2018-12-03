В Кыштыме возобновляется вакцинация детей от полиомиелита

Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Медицина

Горбольница получила разнарядку на 510 доз инактивированной полиомиелитной вакцины «Полимилекс». Напомним, в конце ноября в детской поликлинике прекратили ставить эту прививку из-за её отсутствия на областном аптечном складе. Перебои в поставках этой вакцины в последний год стали регулярными.

Между тем, в соответствии с Национальным календарём прививок, этот препарат должен вводиться ребёнку по определённой схеме – в три, четыре с половиной и в шесть месяцев.

– Участковые педиатры пригласят в День здорового ребёнка всех родителей с детьми, кому по сроку положена вакцинация от полиомиелита, – сказала сайту «КР» заведующая детской поликлиникой Лидия Чайкина. – По нашим подсчётам, такого количества доз хватит месяца на три.

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом. Иногда он проникает в центральную нервную систему, что приводит к необратимым парезам или параличам. В группе риска по данному заболеванию – дети младше пяти лет.