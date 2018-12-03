В Кыштыме возобновляется вакцинация детей от полиомиелита Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Медицина 0 Горбольница получила разнарядку на 510 доз инактивированной полиомиелитной вакцины «Полимилекс». Напомним, в конце ноября в детской поликлинике прекратили ставить эту прививку из-за её отсутствия на областном аптечном складе. Перебои в поставках этой вакцины в последний год стали регулярными. Между тем, в соответствии с Национальным календарём прививок, этот препарат должен вводиться ребёнку по определённой схеме – в три, четыре с половиной и в шесть месяцев. – Участковые педиатры пригласят в День здорового ребёнка всех родителей с детьми, кому по сроку положена вакцинация от полиомиелита, – сказала сайту «КР» заведующая детской поликлиникой Лидия Чайкина. – По нашим подсчётам, такого количества доз хватит месяца на три. Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом. Иногда он проникает в центральную нервную систему, что приводит к необратимым парезам или параличам. В группе риска по данному заболеванию – дети младше пяти лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить