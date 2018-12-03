В Кыштыме дети остались без вакцин от полиомиелита Автор: КР от Сегодня, 09:56 Категория: Медицина 0 В центральной городской больнице закончилась инактивированная полиомиелитная вакцина. В соответствии с национальным календарём прививок, этот препарат должен вводиться ребёнку по схеме – в три, четыре с половиной и в шесть месяцев. – На сегодняшний день такой вакцины нет не только у нас, но и в других городах Челябинской области – поставки срывает областной аптечный склад, – сказала сайту «КР» заведующая детской поликлиникой Лидия Чайкина. –Когда она появится, неизвестно. Срывы в поставках начались около года назад. В конце октября в наш город поступила партия прививок от полиомиелита. Благодаря этому за прошлый месяц вакцинировалось более 200 детей. Но сейчас вновь наступила пауза – на какой период, никто не знает. Между тем, полиомиелит – тяжёлое вирусное заболевание. Оно передаётся воздушно-капельным путем. При проникновении в организм полиовирус атакует серое вещество спинного мозга, что может вызвать парезы и параличи. Симптомы заболевания идентичны ОРВИ. Вирус устойчив к воздействию антибиотиков. В группе риска по данному заболеванию – дети младше пяти лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить