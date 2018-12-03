В Кыштыме дети остались без вакцин от полиомиелита

Автор: КР от Сегодня, 09:56 Категория: Медицина

В центральной городской больнице закончилась инактивированная полиомиелитная вакцина. В соответствии с национальным календарём прививок, этот препарат должен вводиться ребёнку по схеме – в три, четыре с половиной и в шесть месяцев.

– На сегодняшний день такой вакцины нет не только у нас, но и в других городах Челябинской области – поставки срывает областной аптечный склад, – сказала сайту «КР» заведующая детской поликлиникой Лидия Чайкина. –Когда она появится, неизвестно. Срывы в поставках начались около года назад.

В конце октября в наш город поступила партия прививок от полиомиелита. Благодаря этому за прошлый месяц вакцинировалось более 200 детей. Но сейчас вновь наступила пауза – на какой период, никто не знает.

Между тем, полиомиелит – тяжёлое вирусное заболевание. Оно передаётся воздушно-капельным путем. При проникновении в организм полиовирус атакует серое вещество спинного мозга, что может вызвать парезы и параличи.

Симптомы заболевания идентичны ОРВИ. Вирус устойчив к воздействию антибиотиков. В группе риска по данному заболеванию – дети младше пяти лет.