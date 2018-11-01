Жители Кыштыма могут вылечить зубы в Екатеринбурге абсолютно бесплатно

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Медицина

Одна из стоматологических клиник столицы Среднего Урала принимает иногородних пациентов по полису обязательного медицинского страхования. Попасть на приём к доктору можно, предварительно записавшись по телефону 8-922-206-77-77.

– У нас можно бесплатно вылечить кариес, удалить больной зуб, сделать гигиеническую чистку полости рта – всё, кроме протезирования, – сказала сайту «КР» управляющая стоматологией Яна Прокина. – Воспользоваться нашими услугами могут люди старше 18 лет.

Квоты на лечение зубов владельцам медицинских полисов в екатеринбургской клинике выданы до конца этого года. Возможно, что и в следующем году медучреждение будет принимать жителей Челябинской области.

Зубной врач ведёт приём строго по записи. Справки – тоже по телефону, указанному выше.