Жители Кыштыма могут вылечить зубы в Екатеринбурге абсолютно бесплатно Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Медицина 0 Одна из стоматологических клиник столицы Среднего Урала принимает иногородних пациентов по полису обязательного медицинского страхования. Попасть на приём к доктору можно, предварительно записавшись по телефону 8-922-206-77-77. – У нас можно бесплатно вылечить кариес, удалить больной зуб, сделать гигиеническую чистку полости рта – всё, кроме протезирования, – сказала сайту «КР» управляющая стоматологией Яна Прокина. – Воспользоваться нашими услугами могут люди старше 18 лет. Квоты на лечение зубов владельцам медицинских полисов в екатеринбургской клинике выданы до конца этого года. Возможно, что и в следующем году медучреждение будет принимать жителей Челябинской области. Зубной врач ведёт приём строго по записи. Справки – тоже по телефону, указанному выше. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить