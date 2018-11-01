В Кыштыме в детской поликлинике проведут приём врачи из областного центра

Автор: КР от Вчера, 17:48 Категория: Медицина

Но попасть к узким специалистам Челябинской областной детской поликлиники можно только по талонам. Их выдают участковые педиатры.

Приём будут вести аллерголог, невролог, ортопед и детский эндокринолог.

Получить консультацию врачей можно будет 6 декабря с 10 до 14 часов в детской поликлинике на улице Освобождения Урала, 4.

Осмотр детей областными специалистами рекомендован пациентам в спорных и сложных случаях, поэтому направление на приём выдаёт только лечащий терапевт.