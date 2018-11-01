В Кыштыме в детской поликлинике проведут приём врачи из областного центра Автор: КР от Вчера, 17:48 Категория: Медицина 0 Но попасть к узким специалистам Челябинской областной детской поликлиники можно только по талонам. Их выдают участковые педиатры. Приём будут вести аллерголог, невролог, ортопед и детский эндокринолог. Получить консультацию врачей можно будет 6 декабря с 10 до 14 часов в детской поликлинике на улице Освобождения Урала, 4. Осмотр детей областными специалистами рекомендован пациентам в спорных и сложных случаях, поэтому направление на приём выдаёт только лечащий терапевт. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить