» » В Кыштыме в детской поликлинике проведут приём врачи из областного центра

В Кыштыме в детской поликлинике проведут приём врачи из областного центра

Автор: КР от Вчера, 17:48 Категория: Медицина

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Но попасть к узким специалистам Челябинской областной детской поликлиники можно только по талонам. Их выдают участковые педиатры.

 

Приём будут вести аллерголог, невролог, ортопед и детский эндокринолог.

 

Получить консультацию врачей можно будет 6 декабря с 10 до 14 часов в детской поликлинике на улице Освобождения Урала, 4.

 

Осмотр детей областными специалистами рекомендован пациентам в спорных и сложных случаях, поэтому направление на приём выдаёт только лечащий терапевт.


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