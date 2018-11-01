В Кыштыме прививочная кампания против гриппа поставлена на паузу Автор: КР от Сегодня, 16:27 Категория: Медицина 0 В горбольнице закончилась вакцина против этого заболевания. Но новая партия поступит в прививочный кабинет поликлиники № 1 уже на следующей неделе. – Прививки от гриппа поставили 5140 взрослых жителей Кыштымского городского округа – это 45 процентов от запланированного количества, – сообщили сайту «КР» в центральной городской больнице. – Вакцинировано 3068 детей – больше половины. По словам медиков, от гриппа привились почти все призывники, студенты и беременные женщины. – На сегодня привит 101 работник радиозавода, – сказала сайту «КР» начальник бюро информации этого предприятия Юлия Гуськова. – Сотню вакцин мы получили в больнице, столько же закупили самостоятельно. Вакцинация продолжается. Поставить прививку от гриппа можно в кабинете 301 первой поликлиники в будни с 9:00 до 14:15, по пятницам – до 13 часов. Перерыв с 11:30 до 12:00. С собой нужно иметь амбулаторную карту и медицинский полис. Как прогнозирует Роспотребнадзор, первая волна гриппа накроет наш регион в декабре, а потом вновь вернётся на Южный Урал в январе. Ожидается четыре типа вируса: AH1N1 «Мичиган», известный также как «калифорнийский» или «свиной», AH3N2 «Сингапур», B/2/87 «Виктория» и B/16/88 «Ямагата». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить