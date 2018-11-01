В Кыштыме прививочная кампания против гриппа поставлена на паузу

Автор: КР от Сегодня, 16:27 Категория: Медицина

В горбольнице закончилась вакцина против этого заболевания. Но новая партия поступит в прививочный кабинет поликлиники № 1 уже на следующей неделе.

– Прививки от гриппа поставили 5140 взрослых жителей Кыштымского городского округа – это 45 процентов от запланированного количества, – сообщили сайту «КР» в центральной городской больнице. – Вакцинировано 3068 детей – больше половины.

По словам медиков, от гриппа привились почти все призывники, студенты и беременные женщины.

– На сегодня привит 101 работник радиозавода, – сказала сайту «КР» начальник бюро информации этого предприятия Юлия Гуськова. – Сотню вакцин мы получили в больнице, столько же закупили самостоятельно. Вакцинация продолжается.

Поставить прививку от гриппа можно в кабинете 301 первой поликлиники в будни с 9:00 до 14:15, по пятницам – до 13 часов. Перерыв с 11:30 до 12:00. С собой нужно иметь амбулаторную карту и медицинский полис.

Как прогнозирует Роспотребнадзор, первая волна гриппа накроет наш регион в декабре, а потом вновь вернётся на Южный Урал в январе. Ожидается четыре типа вируса: AH1N1 «Мичиган», известный также как «калифорнийский» или «свиной», AH3N2 «Сингапур», B/2/87 «Виктория» и B/16/88 «Ямагата».