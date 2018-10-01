Больницу Кыштыма оштрафовали за то, что она не отчиталась об обороте наркотических средств Автор: КР от Сегодня, 14:40 Категория: Медицина 0 Кыштымский городской суд вынес постановление по делу, фигурантом которого стала Кыштымская центральная городская больница имени А. П. Силаева. Медучреждение не предоставило отчёт за прошлый год о количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ списка II и списка III в территориальный орган Управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел Российской Федерации. Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции составил по данному факту протокол об административном правонарушении. В судебном заседании защитник обвиняемой стороны пояснила, что больница имеет бессрочную лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списка II и списка III. В медицинской практике используются наркотики морфин, фентанил, мидазолам и фенобарбитал. За ежегодный отчёт по использованию наркотических средств отвечает главная медицинская сестра. В соответствии с её объяснением, документ был вовремя подготовлен и передан секретарю для отправки Почтой России простым письмом. Соответствующая запись есть в журнале исходящих документов. Но полицейские ждали от горбольницы и другой отчёт – об изготовлении лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также их отпуске и реализации. Однако главная медсестра заявила, что о необходимости отправления ещё и этого документа она не знала. Кроме того, она пояснила, что горбольница имеет на основании лицензии аптечную организацию, которая отпускает и реализует наркотические средства в отделения больницы. Как сказано в постановлении Кыштымского городского суда, защитник медицинского учреждения полагал, что совершённое административное правонарушение не причинило вреда и не создало возникновения угрозы причинения вреда общественным отношениям, и просил назначить наказание в виде предупреждения. Однако судья посчитал, что кыштымская городская больница должна была предпринять всё возможное, чтобы Управление по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка получило их отчёты вовремя. Судья принял во внимание материальное и финансовое положение ответчика и смягчил наказание. Согласно судебному постановлению, государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница им. А. П. Силаева г. Кыштым» оштрафовали на 100 тысяч рублей, без конфискации наркотических средств и психотропных веществ. По действующему законодательству, за непредоставление в государственный орган предусмотренной законом отчётности о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 400 тысяч рублей с их конфискацией или без таковой либо приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией или без таковой. Решение суда ещё не вступило в законную силу. Городская больница подала жалобу в Челябинский областной суд. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить