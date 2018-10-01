Кардионеврологический центр в Кыштыме «Демидов» пользуется популярностью у многих жителей Южного Урала Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: Медицина 0 Петру Осиповичу Хорват 93 года. На приёме ветеран Великой Отечественной войны рассказал врачу-кардиологу Игорю Демидову о том, что в 45-м форсировал Одер. Елизавета Маркина В прошлую пятницу мне довелось наблюдать, как Игорь Александрович Демидов, врач-кардиолог высшей категории, ведёт приём в своём кардионеврологическом центре. Первой в просторный светлый кабинет зашла улыбающаяся загорелая женщина. От неё так и веяло жизнелюбием, а ведь 70-летняя жительница Челябинска перенесла онкологическое заболевание. – Я восхищаюсь вами! – признался ей Демидов. – Давайте дружить! Как ваши дела? – Всё замечательно – коллектив прекрасный, кормят вкусно, лечение отличное, – с той же улыбкой ответила пациентка. – Я недавно была в Анапе, потратила 170 тысяч рублей, а за путёвку в Кыштым заплатила всего 25 тысяч – и столько всего включено в эту сумму! За полторы тысячи в сутки отдыхающие получают консультации ведущих специалистов из Челябинска и Кургана – неврологов, нейрохирургов и кардиологов. Они назначают им долгосрочное лечение, которое пациенты начинают уже в центре «Демидов». Всем пациентам на самом современном оборудовании проводят комплексное обследование сердечно-сосудистой системы (УЗИ сосудов шеи головы, УЗИ сердца, суточный мониторинг ЭКГ, ЭКГ). По результатам обследования и консультации специалистов назначается лечение (физиотерапия, процедурный кабинет – капельницы, иньекции). Следующая пациентка, и тоже из Челябинска, восемь лет назад попала под колёса скутера. Травма голени со временем превратилась в незаживающую язву. Игорь Демидов прописал ей лазерную терапию. Такую же процедуру, но на поясницу, он порекомендовал ещё одной жительнице областного центра. Тучная женщина, страдающая сахарным диабетом, только войдя в кабинет главного врача, тут же радостно сообщила, что похудела. Но боли в спине её по-прежнему донимают. – Вам нужно сбросить ещё хотя бы килограмма два, – посоветовал Игорь Александрович. – И советую сделать МРТ: поясница – это серьёзно. Пациенты профилактория медцентра «Демидов» посещают и массажный кабинет, и зал лечебной физкультуры, к их услугам магнитотерапия и фитотерапия. Каждый день они ходят по тёплому переходу с зимним садом в бассейн «Садко», где в своё удовольствие плавают по арендованной специально для отдыхающих дорожке. А в свободное от лечения время ездят на экскурсии по Кыштыму и его окрестностям, поют под баян, устраивают концерты и даже проводят выставки изделий из камней. Пациенты кардионеврологического центра при необходимости направляются на бесплатные консультации (операции) в Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г. А. Илизарова» в Кургане и федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. За десять месяцев такую возможность получили около 80 человек. – Каждый понедельник я веду бесплатный приём для пациентов, желающих пройти курс лечения в нашем центре, – сказал нашей газете Игорь Демидов. Сейчас персонал кардионеврологического центра готовится к приёму очередного заезда, который начнётся в следующий понедельник, 15 октярбря. Это для них всегда ответственный момент. Около 50 человек заселятся в комфортабельные двухместные номера, расположенные на втором и третьем этажах. И хотя ещё есть свободные путёвки, нет никаких сомнений, что в оставшиеся дни разойдутся и они. Телефон для справок: 8-951-245-55-51. Сайт – www.demidovmed.ru. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить