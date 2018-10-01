Кардионеврологический центр в Кыштыме «Демидов» пользуется популярностью у многих жителей Южного Урала

Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: Медицина

Петру Осиповичу Хорват 93 года. На приёме ветеран Великой Отечественной войны

рассказал врачу-кардиологу Игорю Демидову о том, что в 45-м форсировал Одер.

Елизавета Маркина





В прошлую пятницу мне довелось наблюдать, как Игорь Александрович Демидов, врач-кардиолог высшей категории, ведёт приём в своём кардионеврологическом центре. Первой в просторный светлый кабинет зашла улыбающаяся загорелая женщина. От неё так и веяло жизнелюбием, а ведь 70-летняя жительница Челябинска перенесла онкологическое заболевание.

– Я восхищаюсь вами! – признался ей Демидов. – Давайте дружить! Как ваши дела?

– Всё замечательно – коллектив прекрасный, кормят вкусно, лечение отличное, – с той же улыбкой ответила пациентка. – Я недавно была в Анапе, потратила 170 тысяч рублей, а за путёвку в Кыштым заплатила всего 25 тысяч – и столько всего включено в эту сумму!

За полторы тысячи в сутки отдыхающие получают консультации ведущих специалистов из Челябинска и Кургана – неврологов, нейрохирургов и кардиологов. Они назначают им долгосрочное лечение, которое пациенты начинают уже в центре «Демидов». Всем пациентам на самом современном оборудовании проводят комплексное обследование сердечно-сосудистой системы (УЗИ сосудов шеи головы, УЗИ сердца, суточный мониторинг ЭКГ, ЭКГ). По результатам обследования и консультации специалистов назначается лечение (физиотерапия, процедурный кабинет – капельницы, иньекции).

Следующая пациентка, и тоже из Челябинска, восемь лет назад попала под колёса скутера. Травма голени со временем превратилась в незаживающую язву. Игорь Демидов прописал ей лазерную терапию. Такую же процедуру, но на поясницу, он порекомендовал ещё одной жительнице областного центра. Тучная женщина, страдающая сахарным диабетом, только войдя в кабинет главного врача, тут же радостно сообщила, что похудела. Но боли в спине её по-прежнему донимают.

– Вам нужно сбросить ещё хотя бы килограмма два, – посоветовал Игорь Александрович. – И советую сделать МРТ: поясница – это серьёзно.

Пациенты профилактория медцентра «Демидов» посещают и массажный кабинет, и зал лечебной физкультуры, к их услугам магнитотерапия и фитотерапия. Каждый день они ходят по тёплому переходу с зимним садом в бассейн «Садко», где в своё удовольствие плавают по арендованной специально для отдыхающих дорожке. А в свободное от лечения время ездят на экскурсии по Кыштыму и его окрестностям, поют под баян, устраивают концерты и даже проводят выставки изделий из камней.

Пациенты кардионеврологического центра при необходимости направляются на бесплатные консультации (операции) в Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г. А. Илизарова» в Кургане и федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. За десять месяцев такую возможность получили около 80 человек.

– Каждый понедельник я веду бесплатный приём для пациентов, желающих пройти курс лечения в нашем центре, – сказал нашей газете Игорь Демидов.

Сейчас персонал кардионеврологического центра готовится к приёму очередного заезда, который начнётся в следующий понедельник, 15 октярбря. Это для них всегда ответственный момент. Около 50 человек заселятся в комфортабельные двухместные номера, расположенные на втором и третьем этажах. И хотя ещё есть свободные путёвки, нет никаких сомнений, что в оставшиеся дни разойдутся и они.

Телефон для справок: 8-951-245-55-51.

Сайт – www.demidovmed.ru.