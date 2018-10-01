Жители Кыштыма не торопятся ставить бесплатные прививки против гриппа

Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Медицина

В середине сентября на площадке перед универмагом

медработники ставили прививки против гриппа всем желающим.

Этой возможностью воспользовались всего 33 человека.

Вакцины от самого опасного зимнего заболевания получили чуть более 3600 человек – это треть от запланированного Центральной городской больницей. И это притом, что в прошлые годы поставить бесплатную прививку против гриппа могли только определённые категории граждан, а в этом сезоне они бесплатные для всех желающих.

– Второй год подряд мы используем российскую вакцину «Совигрипп», – сказала сайту «КР» работница прививочного кабинета Лариса Крюкова. – Мы работаем в будни с 9:00 до 14:15, по пятницам – до 13 часов. Перерыв ежедневно с 11:30 до 12:00. С собой нужно иметь только амбулаторную карту и медицинский полис.

По словам заведующей инфекционным отделением горбольницы Илоны Мыларщиковой, в этом эпидсезоне уральцев ждёт две волны гриппа. Первый подъём заболеваемости прогнозируется раньше обычного – в декабре, второй – в январе. Из-за ранней активности гриппа поставить прививку нужно не позднее середины ноября.

Роспотребнадзор предупреждает, что этой зимой в нашей области ожидается четыре типа вируса: AH1N1 «Мичиган», известный также как «калифорнийский» или «свиной», AH3N2 «Сингапур», B/2/87 «Виктория» и B/16/88 «Ямагата».

Особое беспокойство у инфекционистов вызывают беременные женщины. Нередко они опасаются ставить прививки против гриппа. Однако, по словам специалистов, это не просто рекомендация, а показание. Специально для них больница закупила отечественную вакцину «Ультрикс». Ставить её можно во втором и третьем триместрах беременности.