Жители Кыштыма не торопятся ставить бесплатные прививки против гриппа Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Медицина 0 В середине сентября на площадке перед универмагом медработники ставили прививки против гриппа всем желающим. Этой возможностью воспользовались всего 33 человека. Вакцины от самого опасного зимнего заболевания получили чуть более 3600 человек – это треть от запланированного Центральной городской больницей. И это притом, что в прошлые годы поставить бесплатную прививку против гриппа могли только определённые категории граждан, а в этом сезоне они бесплатные для всех желающих. – Второй год подряд мы используем российскую вакцину «Совигрипп», – сказала сайту «КР» работница прививочного кабинета Лариса Крюкова. – Мы работаем в будни с 9:00 до 14:15, по пятницам – до 13 часов. Перерыв ежедневно с 11:30 до 12:00. С собой нужно иметь только амбулаторную карту и медицинский полис. По словам заведующей инфекционным отделением горбольницы Илоны Мыларщиковой, в этом эпидсезоне уральцев ждёт две волны гриппа. Первый подъём заболеваемости прогнозируется раньше обычного – в декабре, второй – в январе. Из-за ранней активности гриппа поставить прививку нужно не позднее середины ноября. Роспотребнадзор предупреждает, что этой зимой в нашей области ожидается четыре типа вируса: AH1N1 «Мичиган», известный также как «калифорнийский» или «свиной», AH3N2 «Сингапур», B/2/87 «Виктория» и B/16/88 «Ямагата». Особое беспокойство у инфекционистов вызывают беременные женщины. Нередко они опасаются ставить прививки против гриппа. Однако, по словам специалистов, это не просто рекомендация, а показание. Специально для них больница закупила отечественную вакцину «Ультрикс». Ставить её можно во втором и третьем триместрах беременности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить