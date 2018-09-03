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В Кыштыме сокращается число женщин, решившихся на аборты

Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: Медицина

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За восемь месяцев 2018 года число всех родов составило 387. За аналогичный период прошлого года этот показатель был 547. 

В центральной городской больнице отмечают, что значительный ущерб состоянию здоровья женщины репродуктивного возраста причиняют аборты, включая мини-аборты. 

Так, за восемь месяцев на эти процедуры решились 136 женщин. В прошлые два года эта цифра была значительно выше. В 2016 году аборт сделали 345 женщин, в 2017 году – 289. 

Показатель младенческой смертности в этом году составляет 4 случая на 1000 родившихся живыми детей.


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