В Кыштыме сокращается число женщин, решившихся на аборты Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: Медицина 0 За восемь месяцев 2018 года число всех родов составило 387. За аналогичный период прошлого года этот показатель был 547. В центральной городской больнице отмечают, что значительный ущерб состоянию здоровья женщины репродуктивного возраста причиняют аборты, включая мини-аборты. Так, за восемь месяцев на эти процедуры решились 136 женщин. В прошлые два года эта цифра была значительно выше. В 2016 году аборт сделали 345 женщин, в 2017 году – 289. Показатель младенческой смертности в этом году составляет 4 случая на 1000 родившихся живыми детей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить