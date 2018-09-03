Жителям Кыштыма предоставили возможность проверить здоровье в субботний день Автор: КР от Сегодня, 14:06 Категория: Медицина 0 В ближайшую субботу, 22 сентября, в городской поликлинике № 1 на улице Освобождения Урала пройдёт День открытых дверей для тех, кто не может пройти диспансеризацию в рабочие дни. Специалисты горбольницы будут ждать пациентов с 9 до 12 часов. Чтобы попасть на приём, нужно обратиться в регистратуру с паспортом и медицинским полисом. Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Владислав Логинов, около 40 процентов всех пациентов, прошедших в этом году диспансеризацию, были приглашены на второй её этап, а это значит, что они могут быть подвержены инфарктам и инсультам. За семь месяцев этого года от болезней органов кровообращения в Кыштымском городском округе умерло 177 человек. За тот же период прошлого года – 184. Несмотря на небольшую положительную динамику, наш город превышает средний показатель по Челябинской области – по региону он составляет 379 человек на 100 тысяч населения, у нас – 440. Что касается ишемической болезни сердца, которая может привести к инфаркту миокарда, то от неё с января по август этого года скончалось 66 человек, за такой же период в прошлом году – 79. Летальных исходов вследствие инсульта –53 и 61 соответственно. Бесплатно обследовать своё здоровье могут те, кто родился в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. В этом году диспансеризации подлежит 6703 кыштымца. Этой возможностью пока воспользовались лишь чуть больше половины. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить