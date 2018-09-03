Жителям Кыштыма предоставили возможность проверить здоровье в субботний день

Автор: КР от Сегодня, 14:06 Категория: Медицина

В ближайшую субботу, 22 сентября, в городской поликлинике № 1 на улице Освобождения Урала пройдёт День открытых дверей для тех, кто не может пройти диспансеризацию в рабочие дни.

Специалисты горбольницы будут ждать пациентов с 9 до 12 часов. Чтобы попасть на приём, нужно обратиться в регистратуру с паспортом и медицинским полисом.

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Владислав Логинов, около 40 процентов всех пациентов, прошедших в этом году диспансеризацию, были приглашены на второй её этап, а это значит, что они могут быть подвержены инфарктам и инсультам.

За семь месяцев этого года от болезней органов кровообращения в Кыштымском городском округе умерло 177 человек. За тот же период прошлого года – 184. Несмотря на небольшую положительную динамику, наш город превышает средний показатель по Челябинской области – по региону он составляет 379 человек на 100 тысяч населения, у нас – 440.

Что касается ишемической болезни сердца, которая может привести к инфаркту миокарда, то от неё с января по август этого года скончалось 66 человек, за такой же период в прошлом году – 79. Летальных исходов вследствие инсульта –53 и 61 соответственно.

Бесплатно обследовать своё здоровье могут те, кто родился в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

В этом году диспансеризации подлежит 6703 кыштымца. Этой возможностью пока воспользовались лишь чуть больше половины.