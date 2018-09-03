В центре Кыштыма поставят прививки от гриппа всем желающим Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Медицина 0 Сегодня с 15 до 17 часов у здания универмага в рамках акции «Территория здоровья» будут дежурить две машины скорой помощи. В одной из них медработники проведут вакцинацию от гриппа. – Прививки от этого заболевания может поставить любой желающий, – сказала сайту «КР» главная медицинская сестра кыштымской горбольницы Лариса Позднякова. – Противопоказаний у них нет – их можно ставить всем, даже беременным женщинам. Во втором автомобиле кыштымцы смогут моментально и анонимно проверить свой ВИЧ-статус. Здесь же волонтёры из числа студентов медицинского колледжа будут измерять вес и артериальное давление. Кроме того, будущие медики обучат горожан основам оказания первой медицинской помощи и проведут анкетирование по вопросам профилактики социально значимых заболеваний. Организатором акции «Территория здоровья» третий год подряд становится Кыштымская центральная городская больница. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить