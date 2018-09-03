В центре Кыштыма поставят прививки от гриппа всем желающим

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Медицина

Сегодня с 15 до 17 часов у здания универмага в рамках акции «Территория здоровья» будут дежурить две машины скорой помощи. В одной из них медработники проведут вакцинацию от гриппа.

– Прививки от этого заболевания может поставить любой желающий, – сказала сайту «КР» главная медицинская сестра кыштымской горбольницы Лариса Позднякова. – Противопоказаний у них нет – их можно ставить всем, даже беременным женщинам.

Во втором автомобиле кыштымцы смогут моментально и анонимно проверить свой ВИЧ-статус. Здесь же волонтёры из числа студентов медицинского колледжа будут измерять вес и артериальное давление.

Кроме того, будущие медики обучат горожан основам оказания первой медицинской помощи и проведут анкетирование по вопросам профилактики социально значимых заболеваний.

Организатором акции «Территория здоровья» третий год подряд становится Кыштымская центральная городская больница.