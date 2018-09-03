В Кыштыме началась бесплатная вакцинация населения против гриппа

Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Медицина

Бесплатные прививки получат дети до 18 лет, беременные женщины, студенты, работники здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями.

– Мы получили 2377 доз препарата «Ультрикс», предназначенного для детей и беременных женщин, и 5140 доз вакцины «СовиГрипп» для взрослых, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков. – Это количество рассчитано примерно на один месяц. Когда препараты закончатся, сделаем дополнительную заявку.

За прошедшие десять дней прививку поставили 786 детям и 1852 кыштымцам старше 18 лет. Чтобы получить вакцину, нужно обратиться к участковому терапевту.

По информации министерства здравоохранения Челябинской области, в этом году в вакцины включены штаммы: H1N1, H3N2, Viktoria, линия Yamagata.