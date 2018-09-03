В Кыштыме началась бесплатная вакцинация населения против гриппа Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Медицина 0 Бесплатные прививки получат дети до 18 лет, беременные женщины, студенты, работники здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями. – Мы получили 2377 доз препарата «Ультрикс», предназначенного для детей и беременных женщин, и 5140 доз вакцины «СовиГрипп» для взрослых, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков. – Это количество рассчитано примерно на один месяц. Когда препараты закончатся, сделаем дополнительную заявку. За прошедшие десять дней прививку поставили 786 детям и 1852 кыштымцам старше 18 лет. Чтобы получить вакцину, нужно обратиться к участковому терапевту. По информации министерства здравоохранения Челябинской области, в этом году в вакцины включены штаммы: H1N1, H3N2, Viktoria, линия Yamagata. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить