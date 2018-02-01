В четверг, 1 февраля, в редакции "Кыштымского рабочего" пройдёт горячая линия с начальником межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский", подполковником Юрием Добрецким. Звоните по номеру 4-00-49 с 17 до 18 часов. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме приятели обворовали частный дом

В Кыштыме приятели обворовали частный дом

Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В кыштымскую полицию обратился житель соседнего города Озёрска, который держит под дачу частный дом на улице Пугачёва.

 

Вчера он приехал в Кыштым и обнаружил, что за полторы недели отсутствия в его доме поорудовали неизвестные. Они сбили навесной замок и стащили из дома металл, одежду, мангал, коптильню и мантоварку. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

 

Работники отдела уголовного розыска в тот же день установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей нашего города 29 и 30 лет. Металл они успели сдать в пункт приёма металлолома, а одежда и кухонная утварь будут возвращены их владельцы.

 

Сейчас один из подозреваемых находится в следственном изоляторе, другой – под подпиской о невыезде. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Хотите получать самые свежие новости?
Подпишитесь на наш канал в Telegram

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter