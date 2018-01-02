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В Кыштыме суд заключил под стражу начальника отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Происшествия

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Вчера Кыштымский городской суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по Кыштыму о заключении под стражу начальника отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Сергея Кузнецова.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь суда Елена Казакова, он пробудет под стражей до 28 февраля.

 

 Напомним, полицейский подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, совершённом с использованием своего служебного положения. Кроме того, ему инкриминируется ещё и пре­вышение должностных полномочий.

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