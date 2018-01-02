В Кыштыме суд заключил под стражу начальника отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Происшествия

Вчера Кыштымский городской суд удовлетворил ходатайство следственного отдела по Кыштыму о заключении под стражу начальника отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Сергея Кузнецова.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь суда Елена Казакова, он пробудет под стражей до 28 февраля.

Напомним, полицейский подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, совершённом с использованием своего служебного положения. Кроме того, ему инкриминируется ещё и пре­вышение должностных полномочий.