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В Кыштыме примерные семьянины приспособили погреб под теплицу для марихуаны

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Происшествия

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей нашего города 32 и 33 лет. Оба молодых человека женаты, воспитывают маленьких детей и имеют хорошую работу.

 

Однако всё это не помешало им заняться ещё и криминальным бизнесом. В погребе частного дома, принадлежащего одному из них, подельники выращивали марихуану для последующей продажи. Следствию удалось доказать в общей сложности четыре факта сбыта марихуаны в объёме около 30 граммов, а также покушение на сбыт – на месте преступления изъято 130 граммов запрещённого растения.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков, оперативники изъяли в погребе несколько банок с рассадой, а также приспособления для выращивания конопли.

 

Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Каждому грозит до десяти лет лишения свободы.

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жадность сгубила ! пыхтели бы сами потихоньку по выходным и жизни радовались 
 
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