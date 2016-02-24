В Кыштыме примерные семьянины приспособили погреб под теплицу для марихуаны

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Происшествия

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей нашего города 32 и 33 лет. Оба молодых человека женаты, воспитывают маленьких детей и имеют хорошую работу.

Однако всё это не помешало им заняться ещё и криминальным бизнесом. В погребе частного дома, принадлежащего одному из них, подельники выращивали марихуану для последующей продажи. Следствию удалось доказать в общей сложности четыре факта сбыта марихуаны в объёме около 30 граммов, а также покушение на сбыт – на месте преступления изъято 130 граммов запрещённого растения.

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков, оперативники изъяли в погребе несколько банок с рассадой, а также приспособления для выращивания конопли.

Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Каждому грозит до десяти лет лишения свободы.