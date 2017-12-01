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В Кыштыме воры стащили с двух МАЗов аккумуляторы

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Происшествия

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Полиция Кыштыма разыскивает подозреваемых в кражах аккумуляторов с  грузовых МАЗов.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела полиции Андрей Сидоров, одна кража произошла в гаражном кооперативе «КАТО», другая – возле частного дома на улице М. Тюменская. Общий ущерб составил 49800 рублей.

 

Если кто-то владеет информацией, способной помочь в раскрытии этих преступлений, просьба сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

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