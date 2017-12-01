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В Кыштыме найден труп в колодце

Автор: КР от Вчера, 09:52 Категория: Происшествия

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Сегодня вскоре после полуночи спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области вытащили из теплового колодца вблизи магазина «Хороший» на улице Калинина труп мужчины.

 

– Накануне очевидец сообщил в полицию о трупном запахе, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков. – В колодце глубиной около двух метров мы обнаружили пожилого мужчину с седой бородой.  Предположительно, он пролежал более суток.

 

На месте работали и следователи следственного отдела по городу Кыштыму. По словам руководителя этого отдела Павла Козореза, по предварительной версии, мужчина не имел определённого места жительства. Сведений о криминальном характере убийства пока нет.

 

По какой причине и когда он умер, ещё предстоит разобраться судмедэксперту.  

 

 

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На Интернационала 93 колодец прикрыт листом железа. Его продавили трактора-мусоровозы.В эту яму присыпанную снегом скоро школьники начнут попадать.
 
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