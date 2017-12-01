В Кыштыме найден труп в колодце

Автор: КР от Вчера, 09:52 Категория: Происшествия

Сегодня вскоре после полуночи спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области вытащили из теплового колодца вблизи магазина «Хороший» на улице Калинина труп мужчины.

– Накануне очевидец сообщил в полицию о трупном запахе, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков. – В колодце глубиной около двух метров мы обнаружили пожилого мужчину с седой бородой. Предположительно, он пролежал более суток.

На месте работали и следователи следственного отдела по городу Кыштыму. По словам руководителя этого отдела Павла Козореза, по предварительной версии, мужчина не имел определённого места жительства. Сведений о криминальном характере убийства пока нет.

По какой причине и когда он умер, ещё предстоит разобраться судмедэксперту.