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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении автоугонщика

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Происшествия

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За кражу автомобиля «Нива» и дорогостоящие инструменты из гаражного бокса в кооперативе «Горка», что на улице Челюскинцев, перед судом предстанет 38-летний житель Верхнего Уфалея.

 

Напомним, в конце сентября в одном из боксов гаражного кооператива «Горка» был сломан навесной замок и отмычкой открыт ещё и внутренний. Из гаража пропала «Нива». Кроме автомобиля, были украдены шуруповёрт «Hitachi», бензопила «Husqvarna», зарядное устройство для аккумулятора, набор инструмента, три удочки. Общий ущерб составил 117 300 рублей.

 

Спустя несколько дней «Ниву» в целости и сохранности обнаружили на территории Аргаяшского района. Машину вернули владельцу. А вот большую часть инструмента автоугонщик успел продать.

 

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 38-летний житель Верхнего Уфалея. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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