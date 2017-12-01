Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жителя Кыштыма будут судить за незаконное хранение оружия, которое он сам же и сделал

Жителя Кыштыма будут судить за незаконное хранение оружия, которое он сам же и сделал

Автор: КР от Сегодня, 14:01 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в незаконном хранении оружия. Местный умелец собственноручно изготовил ружьё с глушителем и прицелом.

 

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в июле этого года кыштымец отдыхал на Долгобродском водохранилище. На берегу находилась шумная компания. Обвиняемый, по его словам, сделал им замечание, на которое они никак не отреагировали.

 

– Завязалась перепалка, в ходе которой он пытался угрожать им оружием, – говорит Константин Викторович. – До стрельбы дело не дошло, но мужчина сломал палец одному из участников потасовки.

 

В отношении кыштымца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter