Жителя Кыштыма будут судить за незаконное хранение оружия, которое он сам же и сделал

Автор: КР от Сегодня, 14:01 Категория: Происшествия

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в незаконном хранении оружия. Местный умелец собственноручно изготовил ружьё с глушителем и прицелом.

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в июле этого года кыштымец отдыхал на Долгобродском водохранилище. На берегу находилась шумная компания. Обвиняемый, по его словам, сделал им замечание, на которое они никак не отреагировали.

– Завязалась перепалка, в ходе которой он пытался угрожать им оружием, – говорит Константин Викторович. – До стрельбы дело не дошло, но мужчина сломал палец одному из участников потасовки.

В отношении кыштымца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.