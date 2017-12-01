В Кыштыме постоялец гостиницы наложил на себя руки
Автор: КР от Сегодня, 10:28 Категория: Происшествия
Сегодня утром в одном из номеров гостиничного комплекса «Южный» произошло ЧП – работница гостиницы обнаружила 50-летнего мужчину без признаков жизни.
Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Евгений Головин, житель Нязепетровска приехал в наш город, чтобы решить личные проблемы. Видимо, не разрешив их, он напился и залез в петлю. Предсмертной записки мужчина не оставил.
Проводится доследственная проверка.