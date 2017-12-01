Житель Кыштыма убил жену, а потом и сам свёл счёты с жизнью
Автор: КР от Вчера, 09:10 Категория: Происшествия
Трагедией закончилось празднование новоселья в одной из кыштымских семей. Супруги только-только переехали в двухкомнатную квартиру вместе с несовершеннолетним сыном.
Как сказал сайту «КР» заместитель руководителя следственного отдела по Кыштыму Рустам Буркутбаев, в ночь на минувшее воскресенье в их новой квартире находилась ещё и сестра главы семейства. Во время застолья супруги повздорили, и 47-летний мужчина схватился за нож. Он ударил жену в грудь. От полученных травм она скончалась на месте.
Осознав, что произошло, мужчина покончил с собой. Гостья вызвала полицию.
– Семья характеризуется положительно, – сказал Рустам Мусаевич. – Подозреваемый ранее не судим. И он, и его супруга работали, не злоупотребляли алкоголем.
Следователям предстоит выяснить, что подтолкнуло жителя нашего города на такой роковой шаг.