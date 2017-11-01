В Кыштыме воры оказались ещё и заядлыми рыбаками

Городская афиша

3 декабря

В ДК металлургов состоится юбилейный концерт Владимира Русинова с участием ансамблей из других городов.

Начало в 14 часов. Цена билетов от 150 до 200 рублей.

7 декабря

В ДК "Победа" состоится фестиваль-конкурс среди работников радиозавода "Поющая семья".

Начало в 18 часов. Цена билета 100 рублей.

30 ноября

В бывшей прогимназии на улице Республики, 10 открылась выставка работ студентов отделения "Дизайн" Озёрского государственного колледжа искусств. Увидеть экспонаты можно ежедневно с 12 до 15 часов вплоть до 10 декабря. Цена билета: 70 рублей для взрослых и 40 рублей - для детей и студентов.

Начало в 12 часов.

30 ноября

В ДК "Победа" - цирковое представление Московского цирка.

Начало в 18 часов. Цена билетов от 400 рублей.