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В Кыштыме воры оказались ещё и заядлыми рыбаками

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Происшествия

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Вчера в полицию с заявлением о краже обратился житель нашего города. Из вагончика, находящегося на его дачном участке в садоводческом товариществе «Деханов пруд», неизвестные похитили рыболовные снасти общей стоимостью в 36 500 рублей.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела полиции, майор юстиции Андрей Сидоров, по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Все, кому что-либо известно о данном преступлении, могут сообщить информацию в полицию по номерам 4-46-61, 02.

 

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