Житель Кыштыма обчистил чужую квартиру, но грабителя в тот же день задержали в Челябинске

Автор: КР от Сегодня, 16:26 Категория: Происшествия

Следственный отдел полиции передал в Кыштымский городской суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в грабеже, совершённом способом незаконного проникновения в жилище.

Как сказал сайту «КР» начальник следственного отдела полиции Александр Тепленко, кыштымец с 15-летнего возраста регулярно отбывает сроки в местах не столь отдалённых. На его счету – и кражи, и разбои, и грабежи.

Очередной грабёж он совершил в одной из квартир, расположенной на первом этаже. Рецидивист, недавно освободившийся из колонии, выбил входную дверь и похитил деньги и вещи. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Почти в это же самое время хозяева квартиры возвращались домой. Они увидели, как из окна их квартиры выпрыгнул неизвестный, сел в ожидающее его такси и скрылся.

Пострадавшие тут же вызвали полицию. Работники уголовного розыска вычислили таксиста и связались с ним. Оказалось, что пассажир заказал такси до Челябинска.

На въезде в мегаполис подозреваемого уже ждала полиция. Таксист остановился и молодой человек тут же бросился бежать. Но был задержан челябинскими полицейскими.

Обвиняемый находится под стражей. Очередной срок лишения свободы может продлиться до десяти лет.