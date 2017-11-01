Житель Кыштыма обчистил дом своего знакомого, вывезя все его вещи на грузовой машине

Автор: КР от Сегодня, 09:56 Категория: Происшествия

Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего кыштымца. Он обвиняется в кражах, одна из которых была совершена с особой дерзостью.

Безработный мужчина пришёл в гости к знакомому, но того дома не оказалось. Воспользовавшись случаем, гость пробрался через палисадник во двор частного дома, сбил навесной замок и проник в чужое жилище.

Дальше – больше. Тут же заказал грузовую «ГАЗель» и грузчиков. Вместе с помощниками он быстро погрузил всё, что представляло хоть какую-то ценность.

– Обвиняемый вывез почти всё подчистую, – сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Он погрузил в машину холодильник, электроплиту, стиральную машину и другую бытовую технику. Даже газовый котёл забрал.

Большую часть похищенного он успел сдать в ломбард. Пострадавшему вернули кое-что по мелочам, в общей сложности на 30 тысяч рублей.

Этот же подозреваемый ответит в суде и за кражу, совершённую в одном из садоводческих товариществ. Разбив окно в дачном домике, он похитил бытовую технику и продукты на общую сумму в 1900 рублей.

За каждый эпизод подсудимому грозит до шести лет лишения свободы.