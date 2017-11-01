В Кыштыме две дамы, одна из которых беременная, облапошивают стариков

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Происшествия

В полиции зарегистрировано два заявления от пострадавших. Обе стали жертвами проходимок, которые представлялись работницами коммунальной службы. При этом они даже не называли, какой именно, и не предъявили удостоверения.

– К 80-летней жительнице одного из многоквартирных домов на улице Кооперативной постучала в дверь беременная женщина, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Она напористо зашла в квартиру и сказала, что ей необходимо проверить состояние вентиляционных каналов. После этого попросила табурет и вместе с бабулей зашла в ванную. Незнакомка велела хозяйке не отходить от неё, мол, она беременная и мало ли что.

Пока гостья осматривала вентиляционный канал, старушка находилась рядом. В это время в квартиру влетела ещё одна женщина и сказала, что проверит вентиляцию на кухне. Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы стащить у пенсионерки серебряные и позолоченные украшения стоимостью в семь с лишним тысяч рублей.

Эта же парочка наведалась и к жительнице улицы Дёмина. Но там поживиться им ничем не удалось.

Со слов потерпевших составляются фотороботы подозреваемых.