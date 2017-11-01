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В Кыштыме пьяные пассажиры разнесли автомобиль таксиста

Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: Происшествия

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Водитель одной из кыштымских служб такси припарковался в центре около часа ночи. В этом время к нему в машину сели два молодых человека и девушка. Все трое были навеселе. Они попросили отвезти их в посёлок Тайгинка.

 

По дороге пассажиры стали оскорблять таксиста. Он остановился в микрорайоне Каолиновом и потребовал, чтобы троица вышла из машины. Один из парней вышел и принялся наносить удары по автомобилю руками и ногами. Дебошир разбил заднее стекло, сломал ветровик и повредил шашечки.

 

Всё это время 49-летний водитель находился в своём такси и успел вызвать полицию. Однако пока ехал наряд полиции, буйная компания уехала в Тайгинку на другом такси.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, сам водитель не пострадал, а вот автомобилю причинён ущерб. Сейчас полиция проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

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