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В Кыштыме следственный отдел занялся ДТП со школьницей, которую протащила по асфальту маршрутка

Автор: КР от Сегодня, 10:13 Категория: Происшествия

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Напомним, в минувшую среду девятилетняя школьница не успела выйти из маршрутного такси в микрорайоне Нижнего Кыштыма, как автоматическая дверь закрылась, зажав рюкзак девочки. Не увидев этого, водитель тронулся с места, протащив девочку по асфальту несколько метров. Мужчина заметил её, только когда услышал крики очевидцев.

 

Юная пассажирка отказалась от его помощи, и тот уехал с места ДТП. Сама же пострадавшая всё-таки попала в больницу, где у неё диагностировали перелом стопы.

 

– По данному факту проводится доследственная проверка, – сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов. – Будут установлены все обстоятельства произошедшего, после чего мы примем решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, за оставление места дорожно-транспортного происшествия виновник аварии уже привлечён к административной ответственности. За это ему грозит лишение прав до полутора лет или арест до пятнадцати суток.

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