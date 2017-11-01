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В Кыштыме пенсионер-извращенец заманил 11-летнего мальчика к себе домой

Автор: КР от Вчера, 11:29 Категория: Происшествия

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В Кыштыме ученик одной из школ города стал жертвой извращенца.

 

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Евгений Головин, 64-летний житель нашего города предложил мальчику поиграть в компьютерные игры. Тот согласился пойти домой к незнакомому мужчине. Там пенсионер заставил ребёнка стать участником сексуальных действий.

 

Преступление произошло 11 ноября. Спустя четыре дня мальчик рассказал обо всём родителям и назвал адрес, куда его заманили. Они обратились в полицию. Полицейские задержали пожилого мужчину. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

 

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

 

 

Расследование этого уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления по Челябинской области Денис Чернятьев.

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