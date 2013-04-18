В Кыштыме водитель переехал породистую собаку и скрылся с места

Автор: КР от Вчера, 09:27 Категория: Происшествия

Привлечь виновного к ответственности хозяин лабрадора пытается через суд. Однако подозреваемый свою вину не признаёт.

Это произошло ещё в июле на строительной базе по улице Красной Звезды. Около десяти утра житель нашего города, погрузив товар в УАЗ-22069, собирался уезжать. В это время на территории базы свободно бегала собака по кличке Айва. По данным материалов судебного участка № 3 Кыштыма, её щенком с родословной приобрели за 20 тысяч рублей.

Хозяин Айвы, он же владелец базы, разгружая цемент, услышал вой. Обернувшись, он увидел отъезжающий УАЗ. Водитель сначала остановился, затем резко проехал с пробуксовкой и переехал животное передними, а потом и задними колёсами. При этом житель Кыштыма, управлявший УАЗом, проигнорировал крики владельца собаки и скрылся с места ДТП. Уезжавшую машину видели также продавец стройбазы и покупатель. Они записали номер УАЗа и вызвали полицию. Собаку тут же увезли в ветклинику в Челябинск, однако через неделю она всё-таки скончалась.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол за оставление места ДТП. В суде он не только не признал свою вину, но и стал отрицать, что был в тот день на строительной базе.

Тем не менее, суд счёл исчерпывающей доказательную базу. Мировой судья Татьяна Елисеева признала обвиняемого виновным по статье «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся» и лишила его водительских прав на один год и три месяца.

Водитель обжаловал это решение в Кыштымский городской суд. Решение пока не принято.