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В Кыштыме водитель переехал породистую собаку и скрылся с места

Автор: КР от Вчера, 09:27 Категория: Происшествия

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Привлечь виновного к ответственности хозяин лабрадора пытается через суд. Однако подозреваемый свою вину не признаёт.

 

Это произошло ещё в июле на строительной базе по улице Красной Звезды. Около десяти утра житель нашего города, погрузив товар в УАЗ-22069, собирался уезжать. В это время на территории базы свободно бегала собака по кличке Айва. По данным материалов судебного участка № 3 Кыштыма, её щенком с родословной приобрели за 20 тысяч рублей.

 

Хозяин Айвы, он же владелец базы, разгружая цемент,  услышал вой. Обернувшись, он увидел отъезжающий УАЗ. Водитель сначала остановился, затем резко проехал с пробуксовкой и переехал животное передними, а потом и задними колёсами. При этом житель Кыштыма, управлявший УАЗом, проигнорировал крики владельца собаки и скрылся с места ДТП. Уезжавшую машину видели также продавец стройбазы и покупатель. Они записали номер УАЗа и вызвали полицию. Собаку тут же увезли в ветклинику в Челябинск, однако через неделю она всё-таки скончалась.

 

В отношении подозреваемого составлен административный протокол за оставление места ДТП. В суде он не только не признал свою вину, но и стал отрицать, что был в тот день на строительной базе.

 

Тем не менее, суд счёл исчерпывающей доказательную базу. Мировой судья Татьяна Елисеева признала обвиняемого виновным по статье «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся» и лишила его водительских прав на один год и три месяца.

Водитель обжаловал это решение в Кыштымский городской суд. Решение пока не принято.

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Нам до собак ещё расти...
Чтоб вровень встать
с их благородством!
А им, вовек, не доползти,
до человеческого скотства...
 
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  • Регистрация: 2.08.2017
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Был явно умышленный наезд так что кроме лишения нужно ещё серьёзный штраф влепить.
 
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  • Гость Владимир

  • Вчера, 10:12
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А почему собака бегала без поводка? Вот с ее хозяином и разбирайтесь. А все эти россказни про отъезды уазика с пробуксовками оставьте бабушкам у подъезда.
 
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