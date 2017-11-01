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В Кыштыме неизвестные обворовали бывший огнеупорный завод

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Происшествия

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В полицию с заявлением о краже обратился собственник помещений бывшего Кыштымского огнеупорного завода. Неизвестные взломали стеклопакет и похитили две бухты медного кабеля, мощный электродвигатель, импортную шлифовальную машину и другой электроинструмент. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела полиции, майор юстиции Андрей Сидоров, по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Если кому-то известна информация, способная помочь в раскрытии преступления, сообщите её по телефонам полиции 4-46-61, 02.

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