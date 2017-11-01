В Кыштыме военнослужащий посадил младшего брата на цепь

Автор: КР от Вчера, 18:58 Категория: Происшествия

Фото с сайта znak.com

Как сообщает сайт znak.com, в военном следственном отделе по Челябинскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя нашего города, служащего в озёрской воинской части. В конце лета он пришёл в гости к своей матери, живущей в доме-развалюшке с тремя несовершеннолетними детьми. Всего в семье их пятеро.

Военному не понравилось поведение младшего брата, и он накинул на его шею металлическую цепь, сцепив её карабином. Другой конец прикрепил к ножке кровати. Матери в этот момент дома не было. Известно, что она работает, но время от времени уходит в запои.

В таком положении 13-летний подросток просидел почти сутки, пока на его крики о помощи не откликнулись соседи. Из плена его освободили прибывшие на место сотрудники полиции. Где всё это время находилась хозяйка дома, неизвестно.

Фото с сайта znak.com

По словам руководителя пресс-службы областного Главка Ольги Штерк, в отношении матери ребёнка был составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение родителем обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Сам пострадавший и две его сестры после случившегося попали в приют. Все собранные по этому факту материалы были переданы в военный следственный отдел – подозреваемый является военнослужащим. Однако пока его причастность к происшествию не доказана.

– Сейчас все дети вернулись в семью – это решение было принято после тщательной проверки, – сказала заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. – Семья состоит на учете в отделе помощи детям. Мать после работы с психологом и сотрудниками полиции предприняла меры для надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, дома для них созданы условия для жизни.

Известно, что сидевший на цепи подросток на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Ни уполномоченного по правам человека, ни детского омбудсмена об этом вопиющем факте в известность не поставили. В ходе следствия мать встала на защиту старшего сына, поясняя, что они просто играли в "собачку".