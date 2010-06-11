В Кыштыме мошенники действуют от имени прокурора и просят горожан привезти в надзорное ведомство спиртное и деньги

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Происшествия

С курьёзными случаями мошенничества разбираются сейчас работники прокуратуры города Кыштыма. Сегодня в обеденное время неизвестные звонили в управляющие компании и, представившись исполняющим обязанности прокурора города, просили немедленно привезти в прокуратуру документы.

– При этом они убеждали представителей компаний, что в прокуратуру нагрянула проверка из Москвы, поэтому необходимо захватить с собой дорогое спиртное и перевести деньги на сотовый телефон, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова.

Как сообщил сайту «КР» сам и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, никакой проверки на самом деле нет, а звонки от его имени совершались мошенниками.

– Пять человек всё-таки купились на уловку и приехали к нам с документами, – продолжает Константин Викторович. – Более того, они предлагали привезти ещё коньяк и деньги.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.