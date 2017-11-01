Полицейскому из Кыштыма грозит реальный срок за избиение матери троих детей

Автор: КР от Вчера, 11:35 Категория: Происшествия

Расследование уголовного дела, фигурантом которого стал полицейский Глеб Пермяков, завершено. Оно длилось около полугода. Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 22 марта он, будучи сотрудником патрульно-постовой службы, причинил телесные повреждения супругам Наталье и Ивану Шипулиным.

Те возвращались на такси домой, но в районе горбольницы автомобиль остановили стражи порядка. Среди них был и сам Пермяков. После того, как Шипулин отказался пройти в патрульный автомобиль для установления личности, его спровадили туда силой. Затем полицейские скрутили его начавшую паниковать жену – мать троих детей. Её вообще затолкали на пол между передним и задним сиденьями полицейской машины.

– Пермяков прыгнул на меня сверху, засунул мне пальцы в рот – и я почувствовала адскую боль, пошла кровь, – рассказала сайту «КР» Наталья Шипулина. – Я начала кричать, просила, чтобы меня не трогали и дали сесть, но он поставил на меня свои ноги. Так мы и доехали до отдела полиции.

Следственный отдел по городу Кыштыму расценил действия Пермякова как превышение должностных полномочий. Ему вменяется три эпизода: два с применением насилия, один – с применением спецсредств.

Как пояснил сайту "КР" и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в соответствии с частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, за каждый из них обвиняемому грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Причём эти сроки будут суммироваться. Оба супруга признаны пострадавшими. Сам же Пермяков в ходе следствия свою вину не признал.

Как утверждают достоверные источники, он до сих пор служит в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский», но теперь – в дежурной части полиции.

Материалы уголовного дела проверены в прокуратуре города Кыштыма и уже переданы в Кыштымский городской суд. Когда состоится первое заседание, пока неизвестно.