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» » На трассе между Кыштымом и Кузнецким сгорел рейсовый автобус

На трассе между Кыштымом и Кузнецким сгорел рейсовый автобус

Автор: КР от 7-11-2017, 08:58 Категория: Происшествия

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Это произошло вчера в половине восьмого утра. Как сообщил сайту «КР» инспектор отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС Владимир Беспалов, микроавтобус марки «Форд» следовал из Озёрска в Челябинск через Кузнецкое в ремонтную мастерскую.

 

 

Однако прямо в пути автобус загорелся. Пока пожарные добирались до места ЧП, транспортное средство выгорело полностью. Никого, кроме водителя, в нём не было. Сам он не пострадал. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

 

 

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