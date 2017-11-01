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Водолазы из Кыштыма вторые сутки ищут утонувших в Аргазинском водохранилище

Автор: КР от Сегодня, 10:09 Категория: Происшествия

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Фото взято с сайта Первого областного канала.

 

Продолжаются поиски ещё двоих утонувших. На акватории работают 180 представителей всех оперативных служб, задействована различная техника, в том числе вертолёт МИ-8 из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России.

 

В поисковой операции задействованы и четверо водолазов из кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Это Юрий Бегджиков, Владимир Мещеряков, Денис Дубино и Дмитрий Бочкарёв. Они обследуют дно Аргазинского водохранилища с раннего утра и до позднего вечера. Для их ночёвки и коротких перерывов приспособлена специальная автономная машина.

 

Как сообщили сайту «КР» сегодня утром в диспетчерском пункте кыштымского спасательного отряда, спасатели и другие оперативные службы будут находиться на месте ЧП до тех пор, пока не найдут ещё двух погибших.

 

Напомним, вчера удалось найти тела женщины и двух мужчин. Мужчин подняли со дна водоёма, а женщине, на которой был спасательный жилет, удалось добраться до берега, но она скончалась от переохлаждения.

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