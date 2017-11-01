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Житель Кыштыма за пару дней прокутил чужие 30 тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Происшествия

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Такую сумму он в несколько заходов снял с карты своего приятеля. Накануне этот нигде не работающий молодой человек выпивал вместе с пострадавшим и его сожительницей во дворе их частного дома.

 

Когда хозяева ушли спать, оставив гостя одного, тот обнаружил лежащий в траве телефон, в чехле которого была вставлена банковская карточка. Ею он и не преминул воспользоваться.

 

По словам и. о. прокурора города Кыштыма Константина Паутова, за два дня воришка обогатился на 29 632 рубля. По закону это расценивается как кража, совершённая с причинением значительного ущерба пострадавшему.

 

Как сообщил сайту «КР» начальник следственного отдела полиции Александр Тепленко, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

 

Уголовное дело уже передано в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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