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Житель Кыштыма угодил под суд из-за шашечек

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Происшествия

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Сотрудники ДПС, патрулировавшие микрорайон Нижнего Кыштыма, заметили припаркованную у ДК металлургов «семёрку», на крышу которой был водружён фонарь легкового такси.

 

Водитель тут же признался полицейским, что никакой лицензии на перевозку пассажиров у него нет, а шашечки он установил, чтобы привлечь клиентов и подзаработать денег.

 

В отношении нарушителя был составлен административный протокол      за незаконную установку на автомобиле опознавательного фонаря легкового такси. Материалы этого дела были переданы в мировой суд.

 

Фемида признала горе-таксиста виновным. В качестве наказания ему выписали штраф в пять тысяч рублей – эта сумма в несколько раз превышает стоимость самих шашечек. Их у него также конфисковали.

 

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