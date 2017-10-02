Житель Кыштыма угодил под суд из-за шашечек

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Происшествия

Сотрудники ДПС, патрулировавшие микрорайон Нижнего Кыштыма, заметили припаркованную у ДК металлургов «семёрку», на крышу которой был водружён фонарь легкового такси.

Водитель тут же признался полицейским, что никакой лицензии на перевозку пассажиров у него нет, а шашечки он установил, чтобы привлечь клиентов и подзаработать денег.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за незаконную установку на автомобиле опознавательного фонаря легкового такси. Материалы этого дела были переданы в мировой суд.

Фемида признала горе-таксиста виновным. В качестве наказания ему выписали штраф в пять тысяч рублей – эта сумма в несколько раз превышает стоимость самих шашечек. Их у него также конфисковали.