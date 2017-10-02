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В Кыштыме возбуждено уголовное дело за избиение работников скорой помощи

Автор: КР от Сегодня, 09:02 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на нашем сайте, на прошлой неделе пьяный 25-летний житель нашего города устроил дебош с погромом в отделении скорой помощи центральной городской больницы. Его пытались успокоить водители «скорой», но молодой человек набросился и на них.

 

Как сообщили сайту «КР» в самом медицинском учреждении, больше всего досталось 54-летнему мужчине. Первые дни после потасовки он провёл в реанимации. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. У его коллеги тоже травма головы, но от госпитализации он отказался и лечится амбулаторно.

 

Полиция возбудила в отношении дебошира уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

 

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Кыштыму.

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