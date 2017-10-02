В Кыштыме пьяный дебошир пытался разнести отделение скорой помощи

Автор: КР от Сегодня, 15:44 Категория: Происшествия

Об этом инциденте сообщила в социальной сети одна из работниц этого отделения. По её словам, пьяный беспредельщик крушил всё, что попадалось на его пути. Его пытались утихомирить водители скорой помощи, но он набросился и на них.

В результате один водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Другой сейчас находится на обследовании. Эту информацию сайту "КР" подтвердили и в травматологическом отделении Кыштымской центральной городской больницы.

"Хулиган пытался избивать водителя, уже получившего травмы, и препятствовал фельдшерам оказывать медицинскую помощь своему коллеге, – пишет пользователь «Мы из Кыштыма». – После срабатывания тревожной кнопки приехали сотрудники полиции и задержали дебошира.

Оказалось, он пытался вызвать скорую своей пьяной подруге, которая якобы была беременна, но при этом забыл назвать адрес. Естественно, бригада к нему не приехала и он пришёл с разборками. После инцидента скорая вместе с полицией подъехала на уже известный адрес, где увидели спящую пьяную женщину. Она сказала, что никого не вызывала и скорая ей вообще не нужна.

В полиции пока подробности не сообщают, в настоящее время по данному происшествию проводится проверка.