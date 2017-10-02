В Кыштыме прохожие задержали вора, укравшего у старушки кошелёк

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Происшествия

На глазах у жителей Кыштыма Эдуарда Соколова и Мирбалы Багирова мужчина вытащил кошелёк из сумки 79-летней старушки. Это произошло неподалёку от бывшего Дома быта на улице Ленина.

Недолго думая, они погнались за вором. Им пришлось преодолеть полкилометра, прежде чем они задержали злоумышленника у аптеки «Живика» на той же улице Ленина.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, им оказался местный житель 1967 года рождения. Ранее он уже отбывал наказание в местах не столь отдалённых. На этот раз ему снова грозит тюремный срок до пяти лет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный кошелёк возвращён потерпевшей.

За содействие в раскрытии преступления временно исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Дмитрий Костин вручил Соколову и Багирову благодарственные письма.