В Кыштыме сотрудники Росгвардии прострелили колесо автомобиля во время погони

Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Происшествия

Сотрудники вневедомственной охраны во время ночного патрулирования улицы Комарова заметили несущуюся на бешеной скорости «четвёрку» без госномеров. Как сообщается на сайте Росгвардии, они посредством громкой связи потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал их законное требование.

Старший экипажа прапорщик Виктор Киприянов, старший сержант Алексей Лопатин и младший сержант Степан Земляницын пустились в преследование, но гонщик попытался скрыться. Правоохранители предупредили шумахера, что готовы применить огнестрельное оружие, но тот продолжил удирать.

На подмогу сотрудникам вневедомственной охраны подоспели инспекторы ГИБДД. Однако и это не остановило лихача. Тогда-то представители Росгвардии и прострелили заднее колесо создающего опасность автомобиля.

В нём оказались двое молодых жителей Каслей, оба – ранее судимы. И водителя, и пассажира отправили в полицию. Никаких комментариев по данному факту в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» пока получить не удалось.

Проверку законности применения сотрудниками Росгвардии оружия сейчас проводит следственный отдел по городу Кыштыму.