Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме сотрудники Росгвардии прострелили колесо автомобиля во время погони

В Кыштыме сотрудники Росгвардии прострелили колесо автомобиля во время погони

Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Сотрудники вневедомственной охраны во время ночного патрулирования улицы Комарова заметили несущуюся на бешеной скорости «четвёрку» без госномеров. Как сообщается на сайте Росгвардии, они посредством громкой связи потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал их законное требование.

 

Старший экипажа прапорщик Виктор Киприянов, старший сержант Алексей Лопатин и младший сержант Степан Земляницын пустились в преследование, но гонщик попытался скрыться. Правоохранители предупредили шумахера, что готовы применить огнестрельное оружие, но тот продолжил удирать.  

 

На подмогу сотрудникам вневедомственной охраны подоспели инспекторы ГИБДД. Однако и это не остановило лихача. Тогда-то представители Росгвардии и прострелили заднее колесо создающего опасность автомобиля. 

 

В нём оказались двое молодых жителей Каслей, оба – ранее судимы. И водителя, и пассажира отправили в полицию. Никаких комментариев по данному факту в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» пока получить не удалось.

 

Проверку законности применения сотрудниками Росгвардии оружия сейчас проводит следственный отдел по городу Кыштыму. 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter