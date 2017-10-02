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В посёлке под Кыштымом молодой мужчина отравился угарным газом

Автор: КР от Вчера, 10:19 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу рано утром в пожарную часть № 38 поступил вызов в посёлок Косой мост.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника этой части Евгений Кузьмин, из-за неосторожного обращения с огнём загорелся деревянный дом. Полностью уничтожены потолочные перекрытия и часть внутренней отделки.

 

В это время в доме находился 34-летний мужчина. Пожарные эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи с признаками отравления угарным газом.

 

Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

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