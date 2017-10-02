Жителей Кыштыма просят помочь найти старушку с красными бусами

Автор: КР от Вчера, 16:04 Категория: Происшествия

В минувшую пятницу, 13 октября, около 13 часов ушла из дома и до сих пор не вернулась 84-летняя жительница Карабаша. Анастасия Васильевна Савельева страдает психическим заболеванием, не ориентируется во времени и пространстве.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, рост старушки 165-170 сантиметров. Её приметы – худощавое телосложение, седые волосы до плеч.

По описанию карабашцев, заявивших в полицию о пропавшей родственнице, она была одета в тёмно-бордовую куртку с тремя светоотражательными полосами и капюшоном, в платье и платок тёмного цвета, синие сланцы. В ушах – серёжки в виде капелек, на шее – красные бусы.

Если вы видели эту старушку или обладаете какой-либо информацией о её местонахожднии, сообщите об этом по телефонам 02, 8 (35153) 2-36-01 или 8 (35153) 2-45-53.