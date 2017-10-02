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Жительница Челябинска обворовала магазин модной одежды в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 10:19 Категория: Происшествия

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В Кыштыме завершилось расследование уголовного дела по факту кражи в магазине «Глория Джинс», расположенном в торговом комплексе «Фаэтон».

 

Как сказал сайту «КР» начальник следственного отдела полиции Александр Тепленко, жительница областного центра зашла в примерочную кабинку «Глории джинс» с целой горой джинсов, кофт и футболок. Покупать она ничего не стала, однако продавцы заметили, что после её ухода на некоторой одежде оказалось по два датчика вместо одного.

 

– В примерочной женщина сняла их с понравившихся вещей и прикрепила к другой одежде, – поясняет Александр Николаевич. – А краденые джинсы и футболки на общую сумму около пяти тысяч рублей она сложила в сумку и вышла из магазина.  

 

Бдительные продавцы вызвали полицию. Подозреваемую задержали неподалёку от «Фаэтона». В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Решения суда она будет ждать под подпиской о невыезде.

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