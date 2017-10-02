В Кыштыме осудили бывших инспекторов ГИБДД, вымогавших взятку

Автор: КР от Вчера, 08:59 Категория: Происшествия

Кыштымский городской суд вынес приговор в отношении троих сотрудников ГИБДД Главного управления МВД России по Челябинской области. Как сообщает сайт прокуратуры Челябинской области, Дмитрий Пашнин, Руслан Гарипов и Андрей Москаль признаны виновными в покушении на вымогательство взятки и в превышении должностных полномочий.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в августе прошлого года на территории Аргаяшского района инспекторы дорожно-патрульной службы остановили легковой автомобиль, за рулём которого находился муж автовладелицы. При этом он не имел водительского удостоверения. Полицейские предложили не составлять протокол в обмен на 30 тысяч рублей. У супругов не оказалось с собой таких денег, и в качестве залога женщина оставила инспекторам паспорт и золотые украшения.

Сама же передача требуемой суммы должна была состояться спустя несколько дней на территории Кыштымского городского округа. Однако женщина сообщила о вымогательстве в службу безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области.

Троица в погонах была задержана сотрудниками управления собственной безопасности и после проведения проверки все трое были уволены со службы.

Приговором Кыштымского городского суда Пашнину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Гарипову и Москалю – по 7,5 лет лишения свободы. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.