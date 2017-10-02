Жительницу Кыштыма ограбил гастролёр из Волгограда, но его вскоре задержали

Автор: КР от Сегодня, 13:59 Категория: Происшествия

В дежурную часть кыштымской полиции обратилась 82-летняя старушка. Она сообщила, что открыла дверь незнакомцу, который предложил ей купить шубу. Когда последовал отказ, мужчина сорвал с неё золотые цепочку с крестиком и серьги. Ущерб составил без малого 60 тысяч рублей.

– Потерпевшая смогла описать нападавшего, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Ориентировка была разослана всем наружным нарядам полиции. Злоумышленник был оперативно задержан на территории Карабашского городского округа местным нарядом ГИБДД.

Подозреваемого доставили в Кыштым, где жертва его опознала. Злоумышленником оказался 48-летний житель Волгоградской области. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. За грабёж ему грозит до семи лет лишения свободы.