В садоводческом товариществе Кыштыма произошёл пожар

Автор: КР от Сегодня, 09:08 Категория: Происшествия

Вчера вечером в пожарную часть № 38 поступил вызов в сады «Дальняя Дача».

Как сказала сайту «КР» радиотелефонист этой части Татьяна Силантьева, из-за неправильного устройства печи и дымоходов загорелся садовый дом площадью восемь на десять метров. На место выехали три пожарных расчёта – из 117-й и 38-й частей. Огонь уничтожил второй этаж деревянного дома и межэтажные перекрытия.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается сумма ущерба.