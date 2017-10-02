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В садоводческом товариществе Кыштыма произошёл пожар

Автор: КР от Сегодня, 09:08 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в пожарную часть № 38 поступил вызов в сады «Дальняя Дача».

 

Как сказала сайту «КР» радиотелефонист этой части Татьяна Силантьева, из-за неправильного устройства печи и дымоходов загорелся садовый дом площадью восемь на десять метров. На место выехали три пожарных расчёта – из 117-й и 38-й частей. Огонь уничтожил второй этаж деревянного дома и межэтажные перекрытия.

 

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается сумма ущерба.

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