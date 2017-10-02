В Кыштыме бык забодал иномарку
Автор: КР от Сегодня, 10:47 Категория: Происшествия
Курьёзный случай произошёл вчера возле одного из частных домов на улице Луначарского.
Как сказала сайту «КР» и. о. специалиста по связям со СМИ полиции Елена Ославская, жительница нашего города услышала шум на улице и выглянула в окно. Она увидела, как бык бодает её «Ситроен», припаркованный возле дома. Животное успело повредить бампер иномарки. Автовладелица оценивает ущерб в семь тысяч рублей.
По данному факту проводится проверка. По всей видимости, хозяевам быка придётся раскошелиться на ремонт пострадавшего автомобиля.