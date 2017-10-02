В Кыштыме пенсионерке, «заминировавшей» здание универмага, грозит до трёх лет тюрьмы
Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Происшествия
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней жительницы нашего города. Она обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как сообщалось на нашем сайте, 1 сентября подвыпившая бабушка позвонила в полицию и сказала, что в здании универмага находится бомба. На место выехали все оперативные службы. В поисках взрывного устройства была задействована специально обученная служебная собака из Озёрска. Никакой угрозы обнаружить не удалось.
– Жительница Кыштыма призналась своей соседке, что хочет проверить, насколько быстро сработают в нашем городе оперативные службы, – сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Константин Паутов. – Та предупредила «шутницу», что её поймают. Однако пенсионерка была уверена, что её не вычислят. Через несколько минут после сообщения о бомбе на пороге её квартиры уже стояли сотрудники полиции.
Обвиняемой грозит до 200 тысяч рублей штрафа, обязательные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.
Кроме того, прокурором заявлен иск о взыскании затрат, понесённых оперативными подразделениями при проверке сообщения.