В Кыштыме пенсионерке, «заминировавшей» здание универмага, грозит до трёх лет тюрьмы

Городская афиша

8 октября

В бывшей женской прогимназии на улице Республики, 10 состоится открытие выставки молодых скульпторов.

Начало в 12 часов.

7 октября

В Кыштыме пройдёт спортивно-туристическое мероприятие "Городская прогулка - 2017". Её участники пройдут маршрут от станции юных туристов "Странник" до Ближней Дачи и обратно, выполняя при этом различные задания. Регистрация с 10 до 12 часов.

Начало в 10 часов.

7 октября

В ДК "Победа" состоятся съёмки зонального тура областного народного телевизионного конкурса "Марафон талантов". В нём примут участи 165 артистов и мастеров народных промыслов и ремёсел из десяти территорий северной зоны Челябинской области. Съёмки пройдут с 11 до 13 и с 17 до 20 часов.

Начало в 11 часов.

5 октября

В ДК металлургов состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

Начало в 17 часов.

5 октября

В администрации Кыштымского округа состоятся публичные слушания по вопросу утверждения эскизного проекта развития городского парка имени А. С. Пушкина в Кыштыме.

Начало в 15 часов.

5 октября

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60, пройдёт бесплатное занятие по зумбе. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Начало в 16 часов.